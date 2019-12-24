İki Gözüm Ahmet filminden ilk fragman yayınlandı

Tartışmalar eşliğinde çekimlerine başlanan İki Gözüm Ahmet filminden beklenen ilk fragman gün yüzüne çıktı. Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan ancak ailesinin karşı çıkarak tartışmalara neden olan İki Gözüm Ahmet filmi, 7 Şubat’ta vizyondaki yerini alacak.

İki Gözüm, 28 Ekim 1957 yılında Malatya’da doğan ve 16 Kasım 2000’de Paris’te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini konu ediyor. Ahmet Kaya’nın hayatının dönüm noktalarını seyirci ile buluşturan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ruhi Sarı, Ekin Akkaş, Eşref Bukan, Alev Oraloğlu, Kemal Topal, Levent İnal ve Gani Rüzgar Şavata yer alıyor.

İki Gözüm Ahmet, 7 Şubat’ta sinemalarda.



