İki gözünde de hasar oluştu! Hande Fırat kaza geçirdi

Medyaradar'ın haberine göre Hürriyet Gazetesi'nde Ankara temsilciliğinin yanı sıra köşe yazarlığı da yapan ve CNN Türk ekranlarda yayınlanan tartışma programı 'Gece Görüşü' programının moderatörü olan gazeteci Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.

İKİ GÖZÜNDE DE HASAR OLUŞTU

Birleşik olan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluşan Hande Fırat, hastanenin yolunu tuttu.

Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın doktorları, deneyimli sunucunun büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

DOKTORLARIN TAVSİYESİ ÜZERİNE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIYOR

Antibiyotik tedavisine başlayan Hande Fırat'ın doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü kullandığı öğrenildi.

Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet’teki köşesine ara verecek.

