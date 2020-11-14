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İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

14.11.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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Çorum’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan balta ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Gülabibey Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı’nda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Çorum’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan balta ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Gülabibey Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı’nda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Mustafa Hazım Mhana(34) kafası ve vücuduna aldığı balta darbeleri ile ağır, Hasan Fadhil Hussein (33) ise bıçakla yaralandı.
Kavganın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kafasına aldığı balta darbeleri ile ağır yaralanan Mustafa Hazım Mhana doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olayda bıçakla yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Hasan Fadhil Hussein ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi polis tarafından göz altına alınırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ettiği bildirildi.

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