İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin restoranında meydana gelen olayda, 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç. isimli şahıs bıçakla T.Ö. ve E.K. isimli iki kişiyi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de 2 kişiyi yaralayan O.Ç’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

