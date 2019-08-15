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İki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 23:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak’ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle E.Ç. ve iki arkadaşı pompalı tüfeklerle karşı gruba rastgele ateş açmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 17 kişiyi ilk tedavilerinin ardından hastanelere götürdü. Tedaviye alınan 17 yaralıdan Aydoğan O., Emriye D. ve Levent O.’nun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli 2 kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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