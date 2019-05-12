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İki grup arasında kavga: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı.

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. O esnada park içerisinde bulunan bekçiler ile polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Polis ekipleri ile bekçilerin müdahaleleri kalabalık guruba yetersiz kalınca olay yerine bu defa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahaleleri ile kavga eden şahıslar dağıtıldı. Konuyla alakalı olarak 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.

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