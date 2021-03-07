İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Denizli’de iki grubun birbirlerine kurşun yağdırdığı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup kıraathanede birbiriyle karşılaştı. Çıkan tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup tekrar aynı noktaya silahlarıyla birlikte geldi. Tüfekler ve tabancalarla birbirlerini kurşun yağmuruna tutan gruplardan birinde Mustafa Dev ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerinden ayrılan diğer grup ise kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüfekle kaçarken yakalandı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mustafa Dev’i hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Dev, hayatını kaybetti. Olaya karışan şahıslardan Fikret İ., Zeki T., Yaşar H., ve Hüseyin B. ise olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Yunus Emre T. ise cinayet silahı ile birlikte 20 AAR 029 plakalı otomobil ile kaçtı. Kısa süre sonra olay yerinin biraz uzağında vatandaşların tüfekle yürüyen bir şahıs ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hastaneye akın eden yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Mustafa Dev’in hastanede hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise hastaneye akın etti. Dev’in yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, annesinin feryadı yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

