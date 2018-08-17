HABER

İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA - AYDIN’ın İncirliova İlçesinde alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen iki grup arasında bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA - AYDIN’ın İncirliova İlçesinde alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen iki grup arasında bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 satır ve 1 bıçak ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup bir barın önünde karşılaştı. Barın önünde çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İki grupta araçlarından getirdikleri pompalı, tabanca, satır ve bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada Mehmet Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Furkan Çalışkan, Uğur Uçan ve Özgür Çalışkan pompalı tüfek ile tabancadan çıkan kurşun ve saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın-İzmir Karayolu kavga ve delil araması nedeniyle şerit çekilerek kapatıldı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan Şaban Çalışkan ve Mustafa Aslan polis tarafından gözaltına alınırken, şüpheli Aziz Çırakoğlu ise olaydan sonra firar etti. Bu arada pompalı tüfekten çıkan saçmalardan bazıları çevrede park halinde duran bazı araçlara da isabet etti. Yolda 23 saçma ve kurşun bulundu. Olayda kullanılan bir 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacakYakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacak
TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptıTIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.