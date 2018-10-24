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İki grup arasında taşlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 01:13 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, iddiaya göre iki grup arasındaki yan bakma tartışması taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi yaralandı.

İki grup arasında taşlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, iddiaya göre iki grup arasındaki yan bakma tartışması taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi yaralandı.
Olay saat 23.50 sıralarında, Üniversite Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin bulunduğu İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup taş ve bıçaklarla bir birine saldırdı. Kavgada üniversite öğrencisi Ziya Dorla (19) ve ağabeyi Yıldırım Dorla (21) ile karşı gruptan Eren Yıldırım (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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İki grup arasında taşlı bıçaklı kavga: 3 yaralıİki grup arasında taşlı bıçaklı kavga: 3 yaralıİki grup arasında taşlı bıçaklı kavga: 3 yaralıİki grup arasında taşlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

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