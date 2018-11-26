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İki GSM hattı üzerinden ByLock kullanan sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada iki ayrı telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iki ayrı GSM hattı üzerinden ByLock kullanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Asım Öztürk ile avukatı katıldı.

Sanık Öztürk, ByLock tespit edilen telefon hatlarının kendisine ait olduğunu ancak programı kullanmadığını öne sürerek, zaman zaman internet paylaşımını açtığı için programı başkasının kullanmış olabileceğini iddia etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın iki telefon hattı üzerinden ByLock kullandığını, kullanıcı adının "Omas" olduğunu, FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya hesabında artış görüldüğünü, bankanın TMSF'ye devredilmesinin ardından hesabındaki parayı çektiğini ve örgütle iltisaklı derneklere üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Gaziantep

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