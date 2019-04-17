İki gün arayla aynı yerde iki lise öğrencisine istismar! Tır şoförüne 42 yıl isteniyor

Çorum'da geçen yıl kasım ayında TIR şoförü Güven Varlı, yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi'nde TIR'ı park ettikten sonra iddiaya göre T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takibe aldı. Güven Varlı, binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürüklediği kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O., elini ısırıp çığlık atınca saldırgan kaçtı. Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Güven Varlı'nın cinsel saldırısına uğradı. Güven Varlı, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K.'yi yere yatıran Varlı, burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması üzerine Güven Varlı, kaçtı.

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşkalini belirlediği Güven Varlı'yı garajda yakaladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Varlı, çoraplarıyla geldiği adliyeden cezaevine gönderildi.