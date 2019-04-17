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İki gün arayla aynı yerde iki lise öğrencisine istismar! Tır şoförüne 42 yıl isteniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Çorum'da, iki lise öğrencisi kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan TIR şoförü Güven Varlı'nın (41) yargılandığı davada savcı, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve yaralama' suçlarından sanığın 42 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İki gün arayla aynı yerde iki lise öğrencisine istismar! Tır şoförüne 42 yıl isteniyor

Çorum'da geçen yıl kasım ayında TIR şoförü Güven Varlı, yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi'nde TIR'ı park ettikten sonra iddiaya göre T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takibe aldı. Güven Varlı, binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürüklediği kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O., elini ısırıp çığlık atınca saldırgan kaçtı. Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Güven Varlı'nın cinsel saldırısına uğradı. Güven Varlı, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K.'yi yere yatıran Varlı, burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması üzerine Güven Varlı, kaçtı.

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşkalini belirlediği Güven Varlı'yı garajda yakaladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Varlı, çoraplarıyla geldiği adliyeden cezaevine gönderildi.

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42 YIL HAPSİ İSTENDİ

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven Varlı, hakkında, 'cinsel İstismara teşebbüs, cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Güven Varlı, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Ben TIR şoförüyüm. Çevreyolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Öyle bir şey yapmadım" dedi.

Güven Varlı, yargılandığı davada savcı, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve nitelikli yaralama' suçlarından sanığın 42 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaasının ardından sanığın avukatı savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum cinsel istismar taciz

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