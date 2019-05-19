İki gün arayla çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa) (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangında büyük çaplı hasar oluşan iki katlı müstakil evde, bugün bir daha yangın çıktı. Alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta oturan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, cuma günü saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, Rukiye Karatepeli'nin 10 gün önce oğlunun evine gittiği, bu nedenle yanan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Evde, bugün saat 15.30 sıralarında tekrar yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, alevleri çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, yoğun dumandan etkilenenler ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

İki yangının ardından ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.