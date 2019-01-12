HABER

İki gün haber alınamadı, evinde yanmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Öner Şimşek'in (39), evinde şöminenin yanındaki betonun üstünde tamamen yanmış cesedi bulundu.

İki gün haber alınamadı, evinde yanmış cesedi bulundu

Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Öner Şimşek'in (39), evinde şöminenin yanındaki betonun üstünde tamamen yanmış cesedi bulundu.
Toparlar Mahallesi'nde tek katlı müstakil köy evinde yalnız yaşayan, 1 yıl önce eşinden boşanan, 1 çocuk babası tarım işçisi Öner Şimşek'in arkadaşları, 2 gün boyunca kendisini görmeyip, ulaşamayınca meraklandı. Kontrol için eve giden arkadaşları, Şimşek'in tamamen yanmış cesedini buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Şöminenin yanı başında beton zeminde ölü bulunan Öner Şimşek'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öner Şimşek'in nasıl öldüğünün araştırıldığı belirtild

FOTOĞRAFLI

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)
Servis şoförü, kız çocuğuna tacizden tutuklandıServis şoförü, kız çocuğuna tacizden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.