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  4. İki gün kala çekilmişti; Muharrem İnce, bu kez 4 gün kala MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

İki gün kala çekilmişti; Muharrem İnce, bu kez 4 gün kala MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

24.05.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi cephesinden 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 4 gün kala dikkat çeken bir haber geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna iki gün kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin, ikinci tur tutumu için partisinin MYK'sını toplayacağı öğrenildi. Söz konusu kritik toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıkabileceği iddia edildi.

İki gün kala çekilmişti; Muharrem İnce, bu kez 4 gün kala MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım sürerken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir hamle geldi. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala adaylıktan çekilen İnce'nin yarın partisinin merkez yönetim kurulunu (MYK) toplayacağını öğrenildi.

MUHARREM İNCE İKİNCİ TUR İÇİN NASIL BİR KARAR ALACAK?

İnce'nin seçimlerin ikinci turunda “seçmenini serbest bırakma” eğiliminde olduğu konuşulurken; kurmaylarının yüzde 60'ı, ikinci tur seçimlerinde "Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapılması gerektiğinden" yana tavır sergilediği belirtildi.

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"KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEME KARARI AÇIKLAYABİLİR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yarın yapılacak MYK toplantısının ardından ise İnce’nin, “ikna edildiği takdirde” sessizliğini bozacağı ve partisinin “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını açıklayabileceği” belirtiliyor.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan İnce, önceki akşam sosyal medyadan hastaneden bir fotoğrafını paylaştı. İnce “Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim” İfadesini kullandı.

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seçim Muharrem İnce Memleket Partisi

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