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İki gün önce girdiği cezaevinden izinli çıktı, aklına gelen pompalı tüfeği oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde silahlı tehdit suçundan girdiği hapisten iki gün sonra izinli olarak çıkan şahıs, boş arsada havaya ateş açtı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde silahlı tehdit suçundan girdiği hapisten iki gün sonra izinli olarak çıkan şahıs, boş arsada havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbar ettiği kişi evdeki pompalı tüfeğinin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğini söyledi.
Olay, Yeni Mescit Mahallesi’nde 24 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde bir kişinin havaya rastgele ateş açtığı ihbarını alan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.
Olay yerinde D.S. isminde 10 yaşında bir çocuğu gören ekipler, duyduğu silah seslerinden korkarak ağlayan çocuğun yanına gitti. Kendisi ile yapılan görüşmede, D.S., küçük kardeşiyle birlikte kapı önünde oynadığı sırada, kapı komşusu E.C.’nin elindeki tüfekle boş arazide havaya ateş açtığını ve karşılaştıkları durum karşısında çok korktuğunu söyledi.
Edinilen bilgiler doğrultusunda havaya ateş açan kişinin geçtiğimiz günlerde silahlı tehdit suçundan yakalanan ve cezaevine sevk edilen E.C. olduğu öğrenildi. Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yakalanan E.C. 22 Eylül günü girdiği cezaevinden izinli olarak çıktığını belirterek, evinde bulunan pompalı tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş açtığını söyledi.
Boş arsada ateş ettikten sonra korkarak elindeki silahı metruk bir binanın içine bıraktığını ifade eden E.C. hakkında, ’genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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