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İki gün önce kaybolan genç, ağaçta asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç, Kuşadası’nda ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çam (24), iki gün önce Aydın Caddesi üzerinde bulunan evlerinden ayrıldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç, Kuşadası’nda ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çam (24), iki gün önce Aydın Caddesi üzerinde bulunan evlerinden ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede, kayıp genç İbrahim’in en son Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi Mezarlığı’nda görüldüğü ve ardından Davutlar minibüsü ile Söke’ye giriş yaptığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin ve ailenin arama çalışmaları devam ederken, Davutlar Mahallesi Kurşunlu Manastırı Kilisesi mevkiinde bölgeden geçen vatandaşlar tarafından ağaçta asılı bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Söke’de iki gün önce kaybolan İbrahim Çam’a ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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