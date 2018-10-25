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İki günde 110 ünite kan bağışlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı, Kızılay Kulübü ve Hemşirelik ve Sanat Kulübü işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ile iki günde 110 ünite kan bağışı toplandı.

İki günde 110 ünite kan bağışlandı

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı, Kızılay Kulübü ve Hemşirelik ve Sanat Kulübü işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ile iki günde 110 ünite kan bağışı toplandı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku, “Bireyler neden kan bağışlamaları gerektiğini ve kan bağışı ihtiyacının ne kadar fazla olduğunu bilirlerse daha duyarlı olacaklar. Geçen yıl üniversitelerde iki kez düzenlediğimiz kan bağışı etkinliğini bu yıl daha sık gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

22-23 Ekim tarihlerinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlediklerini dile getiren Tutku, Kızılay Kulübü ile Hemşirelik ve Sanat Kulübü öğrencilerinin ve danışman hocalarının özverili, gönüllü çalışmaları sonucunda kampanyadan toplanan kan sayısından son derece memnun olduklarını belirterek, üniversitedeki gönüllü bağışçılara ve öğrencilere kolayca ulaşabildiklerini ve hep birlikte çalışarak bu güzel sonuca ulaştıklarını dile getirdi.

İki günde 110 ünite kan bağışlandıİki günde 110 ünite kan bağışlandıİki günde 110 ünite kan bağışlandı

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