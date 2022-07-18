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İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

18.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da trafikte yaşanan kavga akıllara durgunluk vermişti. Yumruk attığı kişi tarafından künde hareketiyle asfalta atılan şahıs ağır yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Yumruk atılan kişinin eski güreşçi çıktığı olayın görüntüleri çok konuşuldu. Bugün, Aksaray'da meydana gelen kavgada da benzer anlar yaşanıldı. Alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşayan iki grup daha sonra kavga etti. Tokat atarak kavgayı başlatan kişi künde hareketiyle yere serildi.

Antalya'da eski güreşçinin trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle yere sermesinin ardından İstanbul'da benzer bir olay yaşandı. Aksaray'da bir kafede yaşanan olayda bir kişi tokat attığı kişi tarafından künde hareketiyle yere düşürüldü. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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GÜREŞ GİBİ KAVGA

Fatih Aksaray’da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

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HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAĞILDILAR

Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı. Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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ANTALYA'DAKİ KORKUNÇ OLAY

İstanbul'daki kavgaya benzer bir olayda Antalya'da meydana gelmişti. İddiaya göre otomobil sürücüsü Ü.Y. ile motosiklet sürücüsü M.M. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen Ü.Y., M.M.'ye yumruk attı. Daha önce bir süre güreş sporuyla uğraştığı öğrenilen motosikletli M.M., kendisine saldıran Ü.Y.'yi bel kündesiyle yere serdi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ü.Y., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ü.Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından M.M.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı


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