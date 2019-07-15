HABER

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Bursa’da dün evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu.

Bursa’da dün evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu. İki gündür yapılan aramada kayıp adamın izine raslanmadı. Ekipler aramaları sürdürürken bölgede drone ile arama yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde alzaymır hastası olduğu öğrenilen Remzi Çitil (78), dün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan alzaymır hastasına bir türlü ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. 60 kişilik ekip Sarıpınar Mahallesi’ne gelerek dört bir koldan arama çalışması başlattı.
Jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve inegöl İHH arama kurtarma ekipleri her yerde yaşlı adamı bulmak için çaba sarf etti. Ancak yapılan aramalarda Remzi Çitil’in izine rastlanmadı. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bugün de yapılan aramada şahsa ulaşılamadı. Bölgede yapılan aramalarda drone ile bölge tarandı. Aramalar devam ederken, henüz bir netice alınamadı.

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

İki gündür 60 kişilik ekip arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.