İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adana’da çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri, bir evin çatısından uzattığı kalaslar yardımıyla kurtardı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tepebağ Mahalle Muhtarlığı’nın arkasında bulunan ağaca çıkan kedi, mahsur kaldı. İki gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir evin çatısından ağaca birleştirdikleri kalası uzattı. İtfaiye ekipleri kediyi çağırarak, mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

