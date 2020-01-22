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İki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

  ANTALYA'da komşularının iki gündür haber alamadığı yalnız yaşayan Fatma Türkiş (72), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da komşularının iki gündür haber alamadığı yalnız yaşayan Fatma Türkiş (72), evinde ölü bulundu.
Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde tek başına yaşayan Fatma Türkiş'in, iki gün önce ışığının yandığını gören komşuları, kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Bugün saat 16.00 sıralarında kadının kapısını tekrar çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırıp içeri girdi. Yatak odasında hareketsiz şekilde yatar halde bulunan Fatma Türkiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının bir süredir hasta olduğu öğrenildi.
Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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