İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu

Korap için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bugün saat 20.00 sıralarında, Spil Dağı'nın eteklerinde arıcılıkla uğraşan bir kişi, ormanlık alanda yaşlı bir erkeğe ait ceset olduğu ihbarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.