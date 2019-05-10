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İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 07:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, iki gündür kayıp olan alzheimer hastası Nebi Korap (82), ormanlık alanda ölü bulundu.

Kaynak Mahallesi’nde, çocuklarının yanında oturan alzheimer hastası Nebi Korap, geçen salı günü akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyince yakınları karakola gidip, durumu bildirdi.

Korap için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bugün saat 20.00 sıralarında, Spil Dağı'nın eteklerinde arıcılıkla uğraşan bir kişi, ormanlık alanda yaşlı bir erkeğe ait ceset olduğu ihbarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, cesedin Nebi Korap'a ait olduğunu tespit etti.
Yaşlı adamın cesedinde herhangi kesici, delici alet izine rastlanmadı. Cenaze, savcının incelemelerinin ardından, AFAD ekiplerince taşınarak, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Manisa ölüm cinayet

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