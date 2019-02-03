HABER

İki gündür kayıp genç arkadaşının evinde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Yusuf Durdu, arkadaşının evinde çıktı.Alınan bilgilere göre, geçen gün eve gelmeyen ve ailesi tarafından aranan, cep telefonlarına da cevap vermeyen 20 yaşındaki genç için arama çalışmalarına başlandı.

İki gündür kayıp genç arkadaşının evinde çıktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Yusuf Durdu, arkadaşının evinde çıktı.
Alınan bilgilere göre, geçen gün eve gelmeyen ve ailesi tarafından aranan, cep telefonlarına da cevap vermeyen 20 yaşındaki genç için arama çalışmalarına başlandı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu titiz çalışma sonucu gencin, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan bir arkadaşının yanında olduğu tespit edildi. Kendi isteği ile arkadaşının yanına gittiğini, bir süre orada kalacağını ekiplere beyan eden gencin ailesine bu şekilde bilgi verildi.
Alınan bilgi sonrası rahat bir nefes aile ekiplere teşekkür etti.

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Kartalkaya, yarıyıl tatilinde dolduKartalkaya, yarıyıl tatilinde doldu
Yaralı bir kişiyi getirdikleri araç ile birlikte tıp merkezi önüne bırakıp kaçtılarYaralı bir kişiyi getirdikleri araç ile birlikte tıp merkezi önüne bırakıp kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.