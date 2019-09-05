İki gündür kayıp kadın, ormanlık alanda bulundu

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı (25), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyündeki evinden, Salı günü sabah saatlerinde ayrılan Şükriye Pazarlıklı'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı'yı bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ormanlık alanda yoğunlaştırılan arama çalışmalarından ilk gün bir sonuç alınamadı. Bugün çalışmaya Düzce Jandarma Komutanlığı Köpekli Arama Timi de katıldı. Şükriye Pazarlıklı, öğlen saatlerinde köye yakın bir tepede açlık ve susuzluktan bitkin düşmüş halde bulundu. Ekipler, Pazarlıklı'ya yiyecek ve su verdi. Köye götürülen Şükriye Pazarlıklı, sağlık kontrolü için Gökçebey Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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