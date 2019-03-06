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İki gündür kayıp olan 2 kişi, otomobille 500 metrelik uçurumdan uçarak ölmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

BOLU’nun Seben ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Mehmet Arıkan (69) ve Ömer Arslan (75), otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölmüş halde bulundu.

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Seben ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Mehmet Arıkan (69) ve Ömer Arslan (75), otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölmüş halde bulundu.

Bolu’da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan dün sabah saatlerinde otomobille Seben ilçesinde bulunan tatil merkezi Seben Kaya Evleri’ne gitmek için yola çıktı. Dünden beri Arıkan ve Arslan’dan haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben’e doğru ilerlediğini tespit etti. Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı.

Jandarma, Mehmet Arıkan’ın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan’ın hayatını kaybettiğini, dünden beri haber alamayan yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınları 500 metre aşağıdaki parçalanmış haldeki otomobili görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Arıkan ve Arslan’ın cesetleri Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından bulundukları yere orman yolundan giden iş makinesi tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki gündür kayıp olan 2 kişi, otomobille 500 metrelik uçurumdan uçarak ölmüşİki gündür kayıp olan 2 kişi, otomobille 500 metrelik uçurumdan uçarak ölmüş
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