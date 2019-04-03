İki gündür kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıktı

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan traktör firması çalışanı Yusuf Soylu (44), dere yatağına düşen hafif ticari araçta ölü bulundu.

Yusuf Soylu, önceki gün bir traktör firması çalışanı ile farklı araçlarla Sakarya'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Bolu'nun Göynük ilçesinde, Yusuf Soylu'nun arkasında olmadığını fark eden firma çalışanı, arkadaşına ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD ekiplerinin de desteğiyle güzergahta arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda 2 gündür aranan Yusuf Soylu'nun kullandığı hafif ticari araç, dün gece saatlerinde Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi mevkiinde köprünün altındaki dere yatağına yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, araç içindeki Yusuf Soylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Soylu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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