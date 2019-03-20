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İki gündür kayıp olarak aranırken ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Naci Altun (57)  ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

İki gündür kayıp olarak aranırken ölü bulundu

ARADANUÇ(Artvin),(DHA)- ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Naci Altun (57) ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Ardanuç ilçesi Aşıklar köyünde yaşayan Naci Altun, önceki gün evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Altun'u arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen aramalar sırasında, ormanlık alanda Naci Altun'un cansız bedeni bulundu. Bu sabah bulunan Altun'un ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki gündür kayıp olarak aranırken ölü bulunduİki gündür kayıp olarak aranırken ölü bulundu

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