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İki gündür kayıp zihinsel engelli bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde iki gündür kayıp zihinsel engelli Ali Çardak (38), iz takip köpeği 'Hisar'ın da kullanıldığı çalışmalarla, bir tepenin yamacında bitkin halde bulundu.

İki gündür kayıp zihinsel engelli bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde iki gündür kayıp zihinsel engelli Ali Çardak (38), iz takip köpeği 'Hisar'ın da kullanıldığı çalışmalarla, bir tepenin yamacında bitkin halde bulundu.
Sungurlu ilçesi Körkü köyünde iddiaya göre, iki gün önce evden çıkan yüzde 80 zihinsel engelli Ali Çardak'tan ailesi haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çardak'ın kıyafetleri iz takip köpeği 'Hisar'a koklatıldı. Ali Çardak, 'Hisar'ın da kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir tepenin yamacında bitkin halde bulundu. Çağrılan 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Çardak, sağlık kontrolü sonrasında ailesine teslim edildi.

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İki gündür kayıp zihinsel engelli bulunduİki gündür kayıp zihinsel engelli bulundu

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