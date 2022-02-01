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İki gündür kayıptı! Donarak öldüğü ortaya çıktı

01.02.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın (64), av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi.

İki gündür kayıptı! Donarak öldüğü ortaya çıktı

Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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