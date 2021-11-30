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İki gündür ulaşamadıkları 16 yaşındaki oğullarından gelen haberle yıkıldılar!

30.11.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesi Erzincan'a gittiği için İstanbul Kağıthane'deki evlerinde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, ölü bulundu. Oğlundan iki gün boyunca haber alamadığı için meraklanan ve komşularından evi kontrol etmelerini isteyen baba, duyduğu haber karşısında yıkıldı. Evden ağır kokular geldiğini fark eden komşular, ısrarla çaldıkları kapının açılmaması üzerine ekiplere haber verdi. Ekipler, içeri girince acı gerçek gün yüzüne çıktı.

İki gündür ulaşamadıkları 16 yaşındaki oğullarından gelen haberle yıkıldılar!

İstanbul'da Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda iddaya göre, iş için Erzincan’a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.

İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke Ince'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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