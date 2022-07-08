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İki günlük eşini öldürdü, sözleri kan dondurdu! 'Tartışıp bıçakladım'

08.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Murat Demir (52), 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45), evde bıçaklayarak öldürdü. Murat Demir'in ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' dediği öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

İki günlük eşini öldürdü, sözleri kan dondurdu! 'Tartışıp bıçakladım'

Kan donduran olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi. Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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