İki günlük Güneş bebeğin damarı stentle açıldı

Prof. Dr. Nazmi Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stenti kasıktan yerleştirmeyi planladıklarını ama bebeğin damarlarının buna uygun olmadığı için hibrid tekniğiyle boyunda bulunan şah damarından girerek operasyonu tamamladıklarını söyledi.

Bir süre daha hastanede kalacak olan Güneş bebek, tedavisinin ardından evine gidecek ve 1 yaşına geldiğinde delik olan kalbi için operasyondan geçecek.

Böylece rahat bir şekilde nefes alması sağlanan Güneş bebek, kuvöze alındı.

Tetkiklerde bebeğin kalbinden akciğerine giden bir damarın kapalı ve kalbinin delik olduğu tespit edilince operasyon kararı alındı.

Doğumunun ikinci gününde taburcu etmeye hazırladıkları Güneş bebeğin nefes almakta zorlandığını ve vücudunun morardığını fark eden doktorları, onu hemen yoğun bakım ünitesine aldı.

Gülistan Durmuş, 29 Eylül'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi, aile bebeklerine "Güneş" adını verdi.

Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını vurgulayan Narin, "Operasyon yapılmasaydı Güneş bebeğin nefes alamadığı için kısa sürede hayatını kaybetme durumu vardı. Kalpteki kan akciğere pompalanamıyordu. Yapılması gereken şey kalpten çıkan iki damar arasındaki bağlantıyı sağlamaktı." diye konuştu.

Narin, bebeğin akciğere giden damarlarının gelişmesinin ardından kalbindeki deliği de kapatacaklarını, ardından Güneş'in tamamen normal bir anatomiye yakın bir kalbinin olacağını dile getirdi.

Baba Ebubekir Durmuş, bebekleri, doğumundan iki gün sonra nefes alamamaya başlayınca çok üzüldüklerini söyledi.

Güneş bebeğin başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Durmuş, "Bebeğimiz adı gibi bizim hayatımıza Güneş gibi doğdu. Doktorlarımızın yaptığı başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Anne Gülistan Durmuş ise hamilelik sürecinde her şeyin yolunda gittiğini ancak doğumdan hemen sonra aldıkları haberin morallerini bozduğunu vurguladı.

Her şeye rağmen bebekleri sağlığına kavuştuğu için sevinçli olduklarını ifade eden Durmuş, "Bebeğim kuvözde olduğu için henüz kucağına alıp sevemedim, taburcu edildikten sonra özlemimi gidereceğim." ifadelerini kullandı.

