İki Günlük Türkiye-Mısır Görüşmeleri Tamamlandı

Türkiye ile Mısır arasında ilk yüz yüze üst düzey diplomatik müzakereler 5-6 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Kahire’deki temaslarında Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki Mısır heyetiyle biraraya geldi.

Temasların ardından yapılan ortak açıklamada, ‘‘Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır’’ denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların önkoşulsuz başladığını geçen Mart ayında açıklamış, ardından Erdoğan, “Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil. Neticelere göre daha ileri düzeye de taşırız” açıklaması yapmıştı.