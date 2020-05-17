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İki gurubun kavgasında silah ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 20:16 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İki gurubun kavgasında silah ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahın da kullanıldığı kavgada Ö.Y. (37), H.Y. (35), E.Y. (28), M.E. (55) ve H.B. (44) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Y. ve H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla Z.Y. ve B.E'yi gözaltına aldı. (AA)

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