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İki gurup arasında çıkan tartışma çatışmaya döndü: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 05:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İki gurup arasında çıkan tartışma çatışmaya döndü: Yaralılar var

Olay, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, ilçe merkezindeki kıraathanede karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, kısa sürede olay yerine polis ekiplerinden birinin aracına da kurşun isabet etti.

İKİSİ AĞIR 6 YARALI

Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ve Süleyman E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası yaralıların götürüldüğü hastanelere çok sayıda yunus ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sinanpaşa silahlı çatışma

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