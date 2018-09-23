İki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir eğlence merkezinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 39 yaşındaki Bekir Cengiz hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında 5 Eylül Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, kimin ateşlediği belli olmayan bir tabancadan çıkar kurşunlar Bekir Cengiz göğsüne isabet etti. Kanlar için yere yığılan Cengiz'i gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatan poles 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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