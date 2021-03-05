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İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

05.03.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesinin acil servisi bahçesinde hastane personeli iki güvenlik görevlisinin çıkan kavgada silahla yaralanması sonucu yakalanarak gözaltına alınan baba ve iki oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, dün Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesinin acil servisi bahçesinde hastane personeli iki güvenlik görevlisinin çıkan kavgada silahla yaralanması sonucu yakalanarak gözaltına alınan baba ve iki oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T., hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastanenin bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi, otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına değdiği iddiası üzerine sürücüyle tartıştı.
Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. yaralandı. Hemen olay yerinin yanında bulunan Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan iki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Tolga T., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezine sevk edildi. Yaşanan olayın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Raci K. ve oğulları Tayfun ile Tahsin K. polise teslim oldu.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Tahsin K.’nın olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken üç şüpheli Çaycuma Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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