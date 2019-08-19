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İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:25 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Elmalı- Finike karayolunun Göltarla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eser Ezgi Yergin'in kullandığı 34 ZF 2562 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen Refik Avcı’nın kullandığı 07 Y 5229 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Eser Ezgi Yergin, Sevim Yergin, Ece Atasoy, Süheyla Atasoy, Refik Avcı ve Aysel Avcı yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildi.

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İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıİki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıİki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıİki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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