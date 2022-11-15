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İki hafta boyunca içtiği içecek yüzünden hayatı karardı! Organ nakli oldu

15.11.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki hafta boyunca aşırı enerji içeceği tüketen 22 yaşındaki genç kadın akut karaciğer hasarı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar son yıllarda özellikle gençlerin su gibi tükettiği enerji içeceklerinin sağlığa zararlarını anlatıyor. Enerji içeceklerindeki bazı bileşenler, daha yüksek dozlarda alındığında akut karaciğer hasarı ile ilişkilendirilmiştir.

İki hafta boyunca içtiği içecek yüzünden hayatı karardı! Organ nakli oldu

Yiyecekleri enerjiye dönüştürmeye yardımcı olan niasin, çoğu enerji içeceğinde ortak bir bileşendir. Yaygın olarak doğal bir katkı maddesi olarak algılanmasına rağmen, bazı çalışmalarda yüzde 50 daha yüksek karaciğer hasarı riski ile ilişkilendirilmiştir. İki ayrı vaka raporu, içeceklerin aşırı tüketilmesinden kaynaklanabilecek komplikasyonlara dair bazı göstergeler sunmaktadır.

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GÜNDE 10 KUTU ENERJİ İÇECEĞİ İÇİYORDU

2011 yılında yayınlanan bir raporda, iki hafta boyunca günde 10 kutu enerji içeceği içtikten sonra hastaneye başvuran 22 yaşındaki bir kadın vakası konu edildi. Epigastrik hassasiyeti gösteren bir dizi test, karaciğer iltihabını tanımlayan akut hepatit teşhisine yol açtı. Hastanın raporunda şu cümleler yer aldı: "Bu hastada akut hepatit gelişmesi büyük olasılıkla aşırı enerji içeceği alımından kaynaklanıyordu ve biz, suçlu içeriğin niasin olduğunu düşünüyoruz."

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ORGAN NAKLİ OLDU

Bir haftadır karın ağrısı, sarılık ve halsizlik şikâyeti ile hastaneye başvuran 36 yaşındaki bir erkeğin vaka raporunda da benzer tıbbi açıklamalar yapıldı.

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Dosyaya göre hasta, "geçen yıl aşırı alkol kullanımıyla günde üç kez şekersiz enerji içeceği" tüketti. Hastanın raporunda karaciğer fonksiyonunun giderek kötüleştiği ve düzeltilemediği belirtildi. Hastaya karaciğer nakli yapıldı.

EN BÜYÜK ŞÜPHELİ ENERJİ İÇECEKLERİ

Düzenli olarak aşırı alkol tüketmesine rağmen doktorlar, hastanın sağlığının bozulmasının olası nedeninin enerji içeceklerindeki katkı maddelerinden olduğunu belirttiler.

Enerji içecekleri, kafein, taurin, niasin gibi B vitaminleri ve diğer bileşenler dahil olmak üzere birçok katkı maddesi içerir.

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Enerji içeceklerinde karaciğer hasarlarından sorumlu olan bileşenler net olmamakla birlikte, niasinin sıklıkla hastalıkta bir rolü olduğu bulunmuştur.


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Karaciğer‎ Organ nakli‎ enerji içeceği

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