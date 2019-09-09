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İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde bıçaklı kavgada yaralanan Özkan Ekici (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde bıçaklı kavgada yaralanan Özkan Ekici (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özkan Ekici'nin iki hafta önce evlendiği öğrenildi.
Olay dün gece, merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Ali K.(46) ile Özkan Ekici (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, Mehmet Ali K., yanında bulunan bıçakla Özkan Ekici'yi bıçakladı. Yaralı halde aracına binerek evine kaçan Özkan Ekici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kan kaybeden Özkan Ekici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Özkan Ekici'nin yaklaşık iki hafta önce evlendiği ve İstanbul'da çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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