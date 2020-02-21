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  4. İki haftadır kayıp olarak aranıyordu! Zihinsel engelli kadının cansız bedeni bulundu

İki haftadır kayıp olarak aranıyordu! Zihinsel engelli kadının cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 04:30 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ailesi tarafından 15 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kadının cansız bedenine ulaşıldı.

İki haftadır kayıp olarak aranıyordu! Zihinsel engelli kadının cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, Spil Dağı eteklerinde bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları araştırmada cesedin Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ve 6 Şubat'ta yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli Dilek Türel'e (49) ait olduğunu belirledi.

MANİSA

Türel'in cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Dilek Türel'in daha önce de kaybolduğu ve aynı bölgede bulunup ailesine teslim edildiği öğrenildi.

(AA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kayıp kadın ölü bulundu Dilek Türel

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