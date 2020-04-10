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İki hamile kadın Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Meksika'da ilk kez iki hamile kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ülkedeki can kaybı 194'e yükseldi.

İki hamile kadın Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, hamile kadınlardan birinin ölmeden önce bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini duyurdu.

Bakan yardımcısı, yeni doğan bebeğin bir süre solunum sıkıntısı çektiğini, durumunun halen 'ciddi' olduğunu sözlerine ekledi.

Reuters'da yer alan haberde, iki kadının da obez kategorisinde, birinin yüksek tansiyon diğerinin ise diyabet hastası olduğu yazıldı.

Ülkede sıkça görülen obezite ve diyabet vakaları, Covid-19 için risk faktörlerinin başında geliyor.

Meksika'da tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 441.

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