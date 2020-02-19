HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki harita paylaşarak açıkladı! Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler

İki harita paylaşarak açıkladı! Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 03:20 | Son Güncelleme

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van'da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Manisa depremiyle ilgili harita paylaşan Görür, "Aydın-Bozdağ horstunun kuzeyindeki geniş alanları içeren Gediz tavan bloku küçük küçük kayıp yerleştikçe Manisa yöresinde depremler devam edecektir" dedi.

İki harita paylaşarak açıkladı! Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler

Elazığ depreminin uyarısını aylar öncesinden yaparak dikkatleri üzerine çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Twitter hesabından iki harita paylaşan Görür, Manisa'da meydana gelen peş peşe depremlerle ilgili rahatlatan açıklamalarda bulundu. Görür, "Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor. Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum." dedi.

1

"MANİSA İÇİN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Manisa için büyük deprem beklemediğini açıklayan Görür sözlerini şöyle sürdürdü: "Tavan bloku bu kıvrık ana fay düzlemi üzerinde yavaş yavaş kaydıkça kendi içinde farklı yönlerde gerilmelere uğrayıp kırılıyor, deforme oluyor ve ana faya belirli açı gösteren normal veya doğrultu atımlı faylar ve bunlar arasında çapraz grabenler oluşuyor.

Bütün bu oluşumlar da doğal olarak deprem üretiyor. Bu depremler bazen derinlerde ana fay ile tavan blokunun tabanında gelişiyor. Yüzeyde bir kırık gelişmese de kendini hissettiriyor.

Aydın-Bozdağ horstunun kuzeyindeki geniş alanları içeren Gediz tavan bloku küçük küçük kayıp yerleştikçe Manisa yöresinde depremler devam edecektir. Çizdiğim blok diyagramdaki horstu Aydın-Bozdağ horstu veya taban bloku, aşağı kaymakta olan bloku da tavan bloku olarak düşünebilirsiniz. Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor.

Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum."

2

"VAN DEPREMİNİN OLDUĞU YERDE GÖRÜNÜR FAY YOK"

"Şimdi de Van'da dün olan deprem ile ilgili kısa bir görüş yazayım. Gönderdiğim şeklin biri depremin olduğu yeri diğeri ise gölün çevresi ve içindeki diri fayları gösteriyor.

Gördüğünüz gibi, depremin olduğu yerde görünür bir fay yok. Muhtemelen bu fay gölün içinde. Henüz fay çözümüne ulaşamadım ama Van Gölü'nün güney ve doğusunda bindirme/ters fay nitelikli depremler görülüyor.

Deprem lokasyonu ve buradaki yapılar gözetildiğinde dün olan depremin daha büyük bir afete davetiye çıkarmayacağını sanıyorum.

Bu bilgileri de benim baş yazarlığımda sevgili dostlarım Namık Çağatay, Cengiz Zabcı, Mehmet Sakınç, Remzi Akkök, Hande Şile ve Sefer Ölçen ile birlikte yazdığımız bir makaleden özetledim."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Naci Görür deprem

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İlkokulda skandal görüntüler

İlkokulda skandal görüntüler

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Osman Kavala gözaltına alındı

Osman Kavala gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da otomobil hırsızından pişkin cevap: Oyun zannettim

Otomobil hırsızından pişkin cevap

Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı

Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yaralılar var

Manisa depremi öncesi gizemli olay! Çoban fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Mersin'de hastadan devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?

Devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?

Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'

Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.