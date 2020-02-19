İki harita paylaşarak açıkladı! Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgin eden sözler

Elazığ depreminin uyarısını aylar öncesinden yaparak dikkatleri üzerine çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Twitter hesabından iki harita paylaşan Görür, Manisa'da meydana gelen peş peşe depremlerle ilgili rahatlatan açıklamalarda bulundu. Görür, "Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor. Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum." dedi.

"MANİSA İÇİN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Manisa için büyük deprem beklemediğini açıklayan Görür sözlerini şöyle sürdürdü: "Tavan bloku bu kıvrık ana fay düzlemi üzerinde yavaş yavaş kaydıkça kendi içinde farklı yönlerde gerilmelere uğrayıp kırılıyor, deforme oluyor ve ana faya belirli açı gösteren normal veya doğrultu atımlı faylar ve bunlar arasında çapraz grabenler oluşuyor.

Bütün bu oluşumlar da doğal olarak deprem üretiyor. Bu depremler bazen derinlerde ana fay ile tavan blokunun tabanında gelişiyor. Yüzeyde bir kırık gelişmese de kendini hissettiriyor.