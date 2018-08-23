İki Havayolu Şirketi Tahran Uçuşlarını Sona Erdiriyor

British Airways, İran’ın başkenti Tahran’a direkt uçuşlarını Eylül ayından itibaren sona erdireceğini açıkladı.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, British Airways’in kararının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Baeidinejad Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yüksek talep düşünülecek olursa havayolu şirketinin kararı üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

Karar, Başkan Donald Trump’ın, ABD’yi İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmesinin ve İran’a yaptırımları yeniden başlatmasının ardından geldi.

Air France ise Paris-Tahran uçuşlarını 18 Eylül’den itibaren durduracağını bildirdi.

British Airways, Tahran’a son uçuşunun 22 Eylül’de, dönüş uçuşunun da 23 Eylül’de olacağını aktardı. British Airways 2012 yılı Ekim ayında, İran’la ilişkilerin bozulması nedeniyle sonlandırdığı Tahran uçuşlarını 2016 yılı Eylül ayında yeniden başlatmıştı.

İngiltere, İran’la 2015’te yapılan nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerden biri. Anlaşmayı sürdürmeye çalışan Londra, İran’la ticaret yapan şirketleri koruyacağını bildirmişti. Ancak Trump’ın kararının ardından birçok şirket İran’la ilişkilerini kesti.

Air France, Tahran’a haftada üç olan uçuş sayısını 1 Ağustos’tan itibaren haftada bire indirmişti.

Havayolundan yapılan açıklamada bu yıl Tahran’a yolcu sayısının azaldığı ifade edildi.

