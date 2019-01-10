İki ilçe arasında sokak köpeği tartışması

"Duyarlı bir vatandaşımızın video ve fotoğraf çekerek bizimle paylaşması neticesinde Mihalgazi Belediyesine ait resmi araçtan 15-20 kadar köpeğin ilçemiz sınırlarına bırakıldığını öğrendik. Ekiplerimiz mağdur ve aç durumdaki köpeklerin beslenmesini gerçekleştirmiş, hasta durumda olan bir köpeği de bulunduğu yerden alarak tedavisine başlamıştır. Bu uygulama aynı zamanda kamu vicdanına da aykırıdır. Şöyle ki bırakıldıkları Borcak yol ayrımı mevkisi gece sıfırın altında 13 derecelere inen, kar ve tipinin olduğu ortamda bu mağdur köpeklerin yaşaması imkansız olduğu halde vahşi doğaya terk edilmesi etik bir davranış değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde gerekli ihbar ve resmi prosedürleri gerçekleştirilecektir."

- Mihalgazi Belediyesinden açıklama

Söz konusu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mihalgazi İlçe Belediyesinden yapılan yazılı açıklama da ise ilçede hayvancılık olmadığı halde cadde ve sokak aralarında fazlasıyla köpek dolaştığı, bu köpeklerin ilçe dışından gelenler tarafından bırakıldığı belirtildi.

İlçe halkının, özellikle de öğrenci velilerinin Kayseri'deki köpek saldırısından sonra tedirgin olduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu sebeple belediyemize gelen ihbar telefonları yoğunlaşmıştır. Ayrıca ilçede pitbull cinsi köpek dolaştığı da duyulmuştur. Bunun üzerine Odunpazarı Belediyesi ile imzalanmış Köpek Toplama Sözleşmesi gereği ilçemizdeki köpekler belediyemiz tarafından toplanarak yola çıkarılmıştır. Yola çıkan köpeklerin bulunduğu araç, Çaltı kara yolu üzerinden Eskişehir'deki barınağa götürülürken, yoldaki buzlanma sebebiyle şoför tarafından tekerlere zincir takılması amacıyla araç durdurulmuş, aracın kapılarının açılması ile araç içindeki köpekler firar etmiştir. Kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bu hadisenin meydana gelmesi esnasında yoldan geçen bir vatandaş tarafından 'toplanan köpeklerin bırakıldığı yorumu' ile görüntüler kaydedilerek şikayete konu edilmiştir. Köpekler derhal bulundukları yerden toplanarak belediyemiz tarafından koruma altına alınmıştır."