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İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü trafiğe açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.01.2021 14:25 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki köprü araç trafiğine açıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki köprü araç trafiğine açıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı. Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran Koca Dere’nin üzerine yapılan köprü ile iki ilçe arasındaki ulaşım daha konforlu ve kolay hale getirildi. Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü Mahallesi arası bağlantı yoluna inşa edilen betonarme köprü için 335 metre beton yol yapıldı. 32,50 çarpı 11 metre ön gerilmeli köprünün tamamlanmasıyla Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü mahallerinde ulaşım daha rahat bir şekilde gerçekleşecek. Köprü yapılmadan önce, menfez tipi geçişle sağlanan araç trafiği, betonarme köprünün tamamlanmasıyla köprüden yapılmaya başladı. 25 bin metreküp kazı çalışmasının yapıldığı alanda, 130 ton demir, 430 metreküp taş duvar, dere ıslahı için bin 800 metrekare taş pere, 2 bin 150 metreküp taş blokaj ve 500 metreküp alt temel kullanıldı.

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