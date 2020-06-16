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İki ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi! (Hangi illerde maske takmak zorunlu?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Yalova ve Bitlis'te maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 44'e yükselmiş oldu.

İki ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi! (Hangi illerde maske takmak zorunlu?)

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 15 Haziran 2020 tarihinde toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile ilimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın 16 Haziran 2020 tarihi 24.00 saatinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına (burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.), İl Hıfzıssıhha Meclisinin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 TL idari para cezasının mülki amir onayı ile uygulanmasına, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘ yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

YALOVA'DA DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bir açıklama da Yalova Valiliği'nden geldi. Valilik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.”

44 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bitlis ve Yalova'da maskesiz sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 44 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, maske kullanımına dikkat çekmiş ve yasak uygulayan illeri duyurmuştu.

(AA-DHA)

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