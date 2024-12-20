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  4. İki ilde iki çift feci şekilde can verdi: Saat 04.30'da mahalleyi uyandıran korkunç ses!

İki ilde iki çift feci şekilde can verdi: Saat 04.30'da mahalleyi uyandıran korkunç ses!

20.12.2024 11:23
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İki ilden art arda acı haberler geldi. Manisa'da akciğer rahatsızlığı bulunan Ayşe Zeybek'in (89) kullandığı oksijen tüpü patladı. Evde başlayıp çatıya sıçrayan yangında Ayşe Zeybek ile eşi Kamil Zeybek (91) yaşamını yitirdi. Muğla'da da baca temizliği yapıldığı öğrenilen ahşap çatılı evde çıkan yangında Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çift alevler arasında kalarak can verdi.

İki ilde iki çift feci şekilde can verdi: Saat 04.30'da mahalleyi uyandıran korkunç ses!

Hem Manisa hem de Muğla'dan yangın haberleri geldi. İki yangında da yaşlı çiftler hayatını yitirdi. Manisa'da yangın tüpünün patlaması komşuları da uyandırdı. Yangında yaşamını yitiren Zeybek çiftinin torunu, babaannesinin oksijen tüpünün patladığını belirterek "Dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi.

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Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'ndaki Kamil Zeybek'e ait müstakil evden, saat 04.30 sıralarında patlama sesi duyuldu.

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Sesi duyup dışarı çıkan komşuları, evden alevlerin yükseldiğini fark edip durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin bir odasında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangında, alevler 1 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, emekli orman koruma memuru olan Kamil Zeybek ile eşi 5 çocuk annesi Ayşe Zeybek'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Duyulan sesin ise akciğer rahatsızlığı bulunan Ayşe Zeybek'in kullandığı oksijen tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

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"DEDEM DIŞ KAPIYA KADAR ÇIKMIŞ AMA KAPIYI AÇAMAMIŞ"

Ayşe ve Kamil Zeybek'in cansız bedenleri, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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Zeybek çiftinin torunu Özcan Zeybek, "Babaannemin akciğer rahatsızlığı vardı. Bu nedenle oksijen tüpü kullanıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamış. Dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

MUĞLA'DA DA YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında da yaşlı çift hayatını kaybetti.

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Yangın Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı.

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Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü.

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Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

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Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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(DHA-İHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın oksijen tüpü yaşlı
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