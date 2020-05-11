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İki ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Aydın ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

İki ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerden birisi olan Aydın'da, dün itibari ile maskesiz sokağa çıkılamayacak. Aydın Valiliği'nden yasakla ilgili sosyal medya hesalarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" denildi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA'

Maskesiz sokağa çıkmama kararını yerinde bulan vatandaşlardan Halil Üsküp, "Son derece mantıklı bir karar. Herkesin maske takması daha iyi oldu. Hepimizin sağlık açısından böylesi daha iyi. Ben de maskemi takıyorum" dedi.

Ramazan Aslan, "Çok yerinde bir uygulama oldu. Herkes maske takmalı, tehlike henüz tam olarak geçmiş değil" diye konuştu.

BARTIN'DA DA YASAKLANDI

Bartın’da koronavirüs (Covid-19) pandemisi kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Bartın Valiliği genel emri kapsamında, evlerinden dışarıya çıkacak olan bütün vatandaşlara dışarıda maske takma zorunluluğu getirilirken, kararın 11 Mayıs tarihinden itibaren uygulanacağı açıklandı.

Valilik tarafından alınan kararda, “Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla; İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bunlarla ilgili diğer mevzuatta İl Valilerine verilen yetkilere dayanarak; İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11.05.2020 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve onların talebi ve gözetiminde olmak üzere belediyeler zabıtasına da yetki verilmesi, usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu karara uymayanlara İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi delaletiyle, Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası verilmesi, il geneline şamil olarak emredilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA-DHA

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