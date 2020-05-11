İki ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerden birisi olan Aydın'da, dün itibari ile maskesiz sokağa çıkılamayacak. Aydın Valiliği'nden yasakla ilgili sosyal medya hesalarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" denildi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA'



Maskesiz sokağa çıkmama kararını yerinde bulan vatandaşlardan Halil Üsküp, "Son derece mantıklı bir karar. Herkesin maske takması daha iyi oldu. Hepimizin sağlık açısından böylesi daha iyi. Ben de maskemi takıyorum" dedi.

Ramazan Aslan, "Çok yerinde bir uygulama oldu. Herkes maske takmalı, tehlike henüz tam olarak geçmiş değil" diye konuştu.

BARTIN'DA DA YASAKLANDI



Bartın’da koronavirüs (Covid-19) pandemisi kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Bartın Valiliği genel emri kapsamında, evlerinden dışarıya çıkacak olan bütün vatandaşlara dışarıda maske takma zorunluluğu getirilirken, kararın 11 Mayıs tarihinden itibaren uygulanacağı açıklandı.