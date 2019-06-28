HABER

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

BİNGÖL ve İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL ve İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 150 farklı kişiye ait tapu senetleri, 1 milyon 300 bin lira tutarında 30 değişik senet, 150 alım satım belgesi, protokoller, sözleşmeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin çek, senet kırmak ve ticaret yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle 15 milyon lira üzerinde faizli olarak ödünç para verip, borçlarını ödemeyen kişilere ise baskı ve tehditte bulundukları belirlendi. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon TL’nin üzerinde olduğu tespit edildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltıİki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Evin tek oğluydu, şehit düştüEvin tek oğluydu, şehit düştü
Yengesini dövüp, bıçakla saldırdıYengesini dövüp, bıçakla saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.